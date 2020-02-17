بمناسبة عيدها الوطني.. الكويت تفرج عن 840 سجينا وتعفي 569 من الغرامات والكفالات

2020/02/17 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بالعفو عن 840 سجينا بمناسبة الأعياد الوطنية وإعفاء 569 من غرامات وكفالات”.ونص المرسوم على أنه “يخضع كل المفرج عنهم لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمنع من السفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال تحت إشراف […]

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