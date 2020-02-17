2020/02/17 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدوا ان تمريرها يتوقف على طبيعة البرنامج واستقلالية الوزراء بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الاثنين، أن منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي يتوقف على أمرين؛ أولهما الاطلاع على البرنامج والثاني التحقق من عدم انتماء الوزراء إلى الاحزاب السياسية، مشيرين إلى اهمية الشروع بخطة عمل لمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين عن هدر المال العام، مشددين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب: لا تراجع عن التعهد بأجراء انتخابات مبكرة خلال سنة ومحاربة الفساد في الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب: لا تراجع عن التعهد بأجراء انتخابات مبكرة خلال سنة ومحاربة الفساد في الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).