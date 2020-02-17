نائب: وزراء الدفاع والداخلية والمالية في الحكومة المستقيلة سيستمرون في حكومة علاوي

2020/02/17 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الصباح الجديد: افصح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو امس الاثنين، عن استمرار ثلاثة وزراء من حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ضمن حكومة محمد توفيق علاوي “الانتقالية” المقبلة.وقال قدو في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة في الحكومة الجديدة لتصبح الكابينة الوزارية الجديدة خليطا من ...

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