2020/02/17 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي امس الاثنين، ان الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا على البقاء في ساحات الاعتصامات.وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” قائلاً “ايها الثائرون السلميون المطالبون بالوطن..تحيةً لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع أقنعة السلطة العاجزة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع أقنعة السلطة العاجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).