2020/02/17 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن المستكاوي يكتب: «القاهرة – أبو ظبى» عنوان التغطية الإعلامية الذى أطلقته قنوات أبوظبى الرياضية لمباراة كأس السوبر بين الأهلى والزمالك، وذلك من خلال قناة خاصة تحمل اسم كلاسيكو العرب، والتغطية انطلقت يوم السبت وتستمر حتى نهاية المباراة، مع الاهتمام بالتفاصيل، والأبعاد التاريخية والفنية، بالإضافة إلى استوديو تحليلى متميز والتعليق على اللقاء بأصوات أربعة […]

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