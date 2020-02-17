2020/02/17 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النسخة المعدلة من «بنت الجيران» تتصدر التريند..والجمهور يتحدي هاني شاكر (المستقلة) – منى شعلان/حقق مهرجان بنت الجيران “النسخة المعدلة”، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ،أكثر من مليون مشاهدة ، بعد 24 ساعة من طرحها، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والذى لا يتضمن كلمة “وأشرب خمور وحشيش” ، واحتلت تريند اليوتيوب فى مصر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النسخة المعدلة من «بنت الجيران» تتصدر التريند.. والجمهور يتحدي هاني شاكر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النسخة المعدلة من «بنت الجيران» تتصدر التريند.. والجمهور يتحدي هاني شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).