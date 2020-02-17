العمل تصدر بيانا بشان الوضع القانوني للعمالة الصينية في العراق

2020/02/17 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان الى تعزيز اواصر التعاون بين وزارة العمل والداخلية للحيلولة دون خروج العمالة الصينية من العراق لضمان سلامتهم من الاصابة بفايروس كورونا وتكييف بقائهم […]

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