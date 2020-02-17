إيكر كاسياس: جاهز للترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

2020/02/17 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن حارس مرمى ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس، بأنه سيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.موسكو – سبوتنيك.وكتب كاسياس، في تغريدة على “تويتر”: “نعم، سأترشح […]

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