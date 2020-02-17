2020/02/17 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، مظاهرة ضد تعديلات نظام التقاعد، تزامنا مع بدء مناقشتها في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرة في باريس ضد تعديلات نظام التقاعد تزامنا مع مناقشته في البرلمان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرة في باريس ضد تعديلات نظام التقاعد تزامنا مع مناقشته في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).