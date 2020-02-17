بالوثيقة .. تكليف الوكيل الاداري والمالي لهيأة الحج والعمرة بتسيير شؤون الهيأة

2020/02/17 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، الاثنين، عن تكليف الوكيل الاداري والمالي للهيأة، بتسيير شؤون ال...





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