هذا ما حدث في غرفة ملابس ريال مدريد ليلة السقوط أمام سيلتا فيجو

2020/02/17 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

سقط ريال مدريد بشكل مفاجئ للغاية وتعادل على ملعبه "سانتياجو برنابيو" بهدفين لمثلهما أما...





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