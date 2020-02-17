تكليف الوكيل الاداري والمالي لهيأة الحج والعمرة بتسيير شؤون الهيأة”وثيقة”

2020/02/17 | 22:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، الاثنين، عن تكليف الوكيل الاداري والمالي للهيأة، بتسيير شؤون الهيأة.

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