مهند علي: بورتيمونينسي نافذتي للانتقال إلى فرق أكبر

2020/02/17 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقي مهند علي «ميمي» يتحدث عن انتقاله إلى بورتيمونينسي البرتغالي

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