قرى ناحية النمرود تعزف ألحان الحياة

2020/02/17 | 22:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نمرود أُقيمت في ناحية نمرود وقرية سيد حمد ولأول مرة في محافظة نينوى، دورة تعليمية على آلة الكمان لعدد من شباب وشابات قرى ناحية النمرود.بدأت الدورة يوم الأحد ١٦ شباط ٢٠٢٠ وعلى قاعاتي مركز شباب نمرود ومركز شباب سيد حمد، وجاءت هذه الدورة ضمن مشروع معاً للسلام التي تنفذه منظمة (جسر …

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