متنبئ جوي: تقلبات جوية وموجات باردة قادمة للعراق

2020/02/17 | 22:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير تطورات حالة الطقس في مدن البلاد الى تقلبات جوية مقبلة وموجات باردة قادمة للعراق.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “الفترة المقبلة تمتاز بالتقلبات الجوية والحالات الجوية المتتابعة وعدم الاستقرار هو السائد ويؤثر على البلاد حاليا منخفضا جوياً {قطع} في الطبقات العليا ويبدو انه يعاني من وجود اعاقة من

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