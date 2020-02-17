2020/02/17 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، خفض حالة الإنذار الأمني في المحافظة الى النصف.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “زار قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد حيدر حسن منخي عددا من الوحدات القتالية في المحافظة اطلاع فيها على أهم مجريات العمل”.وأكد قائد الشرطة خلال لقاء جمعه بعدد من الضباط والمنتسبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تخفض مستوى الانذار الامني في المحافظة الى 50 بالمئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تخفض مستوى الانذار الامني في المحافظة الى 50 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).