بالوثيقة .. تكليف سامي المسعودي بتسيير شؤون هيأة الحج والعمرة

2020/02/17 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، الاثنين، عن تكليف الوكيل الاداري والمالي للهيأة، بتسيير شؤون ال...





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