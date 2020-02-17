الدنمارك تعلن إعادة جنودها إلى قاعدة عين الأسد في العراق

2020/02/17 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها ستعيد جنودها إلى قاعدة “عين الأسد” الجوية بالعراق مطلع شهر مارس المقبل، لاستئناف تدريب قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم “داعش”.وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، إن “الوضع الأمني لا يختلف الآن عما كان عليه قبل الهجوم، وإن هذا هو السبب في أن عودة جنودنا إلى القاعدة لن تكون محفوفة بالمخاطر”.[…]

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