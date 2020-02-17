الديمقراطي يكشف مضمون إتصال بين البارزاني وعلاوي

2020/02/17 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ، مسؤول ملف بغداد في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ، عن مضمون اتصال هاتفي جرى بين الأخير ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال عرفات كرم […]

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