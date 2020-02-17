ساحة التحرير بين الشيطنة والاختراق

2020/02/17 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حميد/ بغداد اربعة اشهر من عمر الحراك الشعبي في ساحة التحرير افرزت العديد من الظواهر التي توزعت ما بين السلبية والايجابية مع الثابت الوطني الذي يكافح من اجله مجموعة […]

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