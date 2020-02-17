الشيخ سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة..وثيقة

2020/02/17 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء، تكليف الشيخ سامي المسعودي برئاسة هيئة الحج والعمرة وكالة .

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