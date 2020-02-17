استشهاد جندي بهجوم إرهابي قرب خانقين في ديالى

2020/02/17 | 23:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد جندي، اليوم الاثنين، خلال هجوم شنه عناصر عصابات “داعش”، قرب خانقين في محافظة ديالى.وصرح المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “مسلحي داعش شنوا مساء اليوم هجوما على الفوج الرابع الجيش العراقي في قرية كولاله بناحية جلولاء التابعة لخانقين، ودارت معارك بين الجانبين”.واضاف، ان “القوات العراقية تصدت للهجوم، إلا ان جنديا قتل واصيب اخرون، وقتل […]

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