الزراعة: حظر 25 منتجاً مستورداً

2020/02/17 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

ارتفعت المنتجات الزراعية المحظور استيرادها ضمن الرزنامة الزراعية الى خمس وعشرين مادة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بحسب ما اعلنته وزارة الزراعة، مناشدة في الوقت نفسه، الجهات المعنية في الحكومة لزيادة تخصيصاتها من الموازنة للايفاء بمتطلبات الارتقاء بالقطاع الزراعي.وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حميد النايف لـ"الصباح": ان الوزارة، ولاول مرة، تمكنت من تصدير عدد من المنتجات الزراعية الى خارج البلاد، منها الباذنجان والرمان والتمور وجلود الابقار والاغنام وطيور الزينة والحمام بانواعها.واشار الى ارتفاع عدد المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد بسبب وفرة المنتج المحلي منها الى 25 مادة من بينها محاصيل ستراتيجية.

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