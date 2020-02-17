العراق يرأس اجتماع {الخبراء} لـبحث مساعدة النازحين

2020/02/17 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

ترأس العراق اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة مقترح تقدم به العراق بشأن "مشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين" في حين دعا العراق الى ضرورة تبني قوانين لمكافحة التطرف.

وقال الوزير المفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية: ان الاجتماع المشترك يأتي بناء على تكليف وقرار صادر عن مجلس وزراء العدل العرب وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لدراسة مقترح العراق الخاص بوضع مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية.

واضاف، في تصريحات للصحفيين بحضور "الصباح" على هامش الاجتماع، ان المناقشات تركزت بشأن مقترح جمهورية العراق من (حيث المبدأ) على اساس ان هذا المشروع يتضمن بعض البنود التي توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخليا في بعض الدول العربية خاصة في ظل الظروف والكوارث التي يتعرضون اليها.

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