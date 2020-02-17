اليابان تقرر إلغاء الاحتفالات بأعياد الامبراطور بسبب كورونا

2020/02/17 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفالات العامة بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو.يأتي قرار الإلغاء في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.وأصدر القصر الامبراطوري، بيانا اليوم قال فيه، انه “في ضوء الاضطرابات الحالية، قررنا إلغاء زيارة عامة الشعب إلى القصر بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة”.وأضاف، ان “سيتم إلغاء ظهور جلالة الملك في […]

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