لأول مرة منذ 2012.. أفتتاح مطار حلب امام الرحلات الجوية

2020/02/17 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت سلطات النقل السورية، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي ثاني اكبر مطارات البلاد والمتوقف عن العمل منذ العام 2012.🔴 وزير النقل علي حمود يعلن عودة تشغيل #مطار_حلب_الدولي ، والأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب ، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة […]

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