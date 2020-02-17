شاهد.. طريق يبتلع شاحنة في ديالى

2020/02/17 | 23:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بسقوط شاحنة في تخسف حدث وسط طريق رئيسي شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"شاحنة حمل متوسطة الحجم سقطت الليلة بتخسف حدث صباح اليوم في طريق السعدية-بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن"الحادث أسفر عن اصابة شخصين بجروح متفاوتة كانا في الشاحنة"، لافتا الى نقل المصابين الى مستشفى".

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