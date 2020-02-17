حمزة بن لادن اغتيل لأن الرئيس الاميركي يحفظ اسمه

2020/02/17 | 23:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أميركي حيثيات اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرار قتل «حمزة»، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل أشهر، «رغم وجود أسماء أكثر خطورة منه على القائمة».ونقل التقرير، […]

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