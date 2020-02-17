المبعوث الامريكي لسوريا يعقد مباحثات مع رئيس اقليم كوردستان

2020/02/17 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أنه سيواصل جهوده الرامية للتقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا ويساند كل خطوة لدیھم باتجاه الاتفاق وتوحيد صفوفهم في سبيل ضمان الحقوق وتحقيق مكانة أفضل للكورد في حاضر ومستقبل سوريا.جاء ذلك خلال لقائه جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والوفد المرافق له.وجرى خلال الاجتماع التباحث حول مستجدات الوضع في سوريا والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السورية وإعادة الأمن والاستقرار وإيقاف الحرب والقتال في البلد، ودور وحضور وتأثير القوى الإقليمية والدولية في سوريا، وجرى التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع للعثور على حل سياسي سلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة عموماً.وفي جانب آخر من الاجتماع، تم بحث ومناقشة آخر مستجدات الوضع في العراق ومساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وموقف إقليم كوردستان في هذا السياق، وجرى تسليط الضوء على خطر عودة الإرهاب من جديد في العراق وسوريا وسبل مواجهته بمساعدة التحالف الدولي، كما تم بحث علاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما.

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