إلقاء القبض على مجرم هارب بعد 6 سنوات

2020/02/17 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة أربيل، اليوم الاثنين، اعتقال على مجرم بعد ستة سنوات من قتله لمواطن وبالتحديد في سنة ٢٠١٤ في منطقة بنصلاوة”.وصرح قائد شرطة اربيل العميد (دلير النجار ) في هذا الخصوص ، في يوم ٣١/٣/٢٠١٤ قام المتهم ( خ .ج.ق ) البالغ من العمر ٣٩ سنة بقتل المواطن ( سامان علي عمر […]

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