الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤول القوة الضاربة لداعش في الانبار

2020/02/17 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديا قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش قرب جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش هاجم بالاسلحة الخفيفة نقطة مرابطة للجيش في اطراف المدخل الشر

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الإثنين، عن أخطر سبع مناطق داخل حدود المحافظة، فيما أكد أن الدخول اليها يعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وقال مدير ناحية قزانية (95/كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، إن "أخطر سبع مناطق في

بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر أمني، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن قوات الاسايش الكردية، حررت ثلاثة مواطنين مختطفين ومحتجزين في مغارة ضيقة في منطقة تقع بين محافظتي السليمانية وديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الامن الكردي

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