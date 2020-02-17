2020/02/17 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثين، بأن تنظيم داعش اطلق سراح مختطف بعد مرور نحو 3 ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطلاق سراح مختطف لدى داعش بعد مرور 3 اسابيع على خطفه في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثين، بأن تنظيم داعش اطلق سراح مختطف بعد مرور نحو 3 ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطلاق سراح مختطف لدى داعش بعد مرور 3 اسابيع على خطفه في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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