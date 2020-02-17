اطلاق سراح مختطف لدى داعش بعد مرور 3 اسابيع على خطفه في ديالى

2020/02/17 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثين، بأن تنظيم داعش اطلق سراح مختطف بعد مرور نحو 3 ا...





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