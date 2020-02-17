2020/02/17 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السلطات الصينية الصحية الإثنين الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، إلى التبرع بدمهم لاستخراج البلازما منه بهدف استخدامها في علاج المرضى الذين لا يزالون في حالة خطرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تطلب من المتعافين للتبرع بدمهم لعلاج مرض كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تطلب من المتعافين للتبرع بدمهم لعلاج مرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).