دورية اسرائيلية تخترق السياج التقني جنوب لبنان

2020/02/17 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترقت دورية مشاة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن “الدورية الإسرائيلية المؤلفة من 14 جنديًا ومعهم كلب بوليسي ودبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى اخترقوا مساء اليوم السياج التقني جنوب لبنان، بهدف القيام بعمليات تمشيط وتفتيش في المنقطة”.واوضحت الوكالة […]

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