هزتان ارضيتان تضربان مدينة وان بتركيا

2020/02/17 | 23:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت هزتان ارضيتان مساء الاثنين، في مدينة وان التركية.وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، فان الهزتين وقعتا في منطقة توشبا بوان، الاولى بشدة 4.1 ووقعت في الساعة 23:16، بينما وقعت الهزة الثانية بشدة 3.7 في الساعة 23:18".وبين ان السكان في وان والمناطق المجاورة لها شعروا بشدة الهزتين.وشهدت مدينة ألازيغ التركية، الشهر المنصرم زلزالا شديدا بدرجة 6.8 اوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.يشار إلى أن لتركيا تاريخاً من الزلازل القوية.ففي أغسطس/آب 1999، لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم عندما وقع زلزال شدته 7.6 درجة في مدينة إزميت غرب البلاد على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي إسطنبول.كما شرد حوالي 500 ألف شخص.وفي عام 2011، وقع زلزال بمدينة وان وبلدة إرجيس شرق البلاد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال، مما أسفر عن مقتل 523 شخصاً.

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