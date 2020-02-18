نضال الربضي - ضوءان على أعتاب الفجر

2020/02/18 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الربضي لا أقصدهما شعرا ً إنَّما نثرا ً أشبه بشعر ٍ حر لنفس حُرة تُراقب و تريد أن ترى بعين بصيرتها ما تُدركه حاسة البصر، ثم َّ تجعلُ الفكر في قالب ٍ وجداني أقرب للانسياب إلى وعي القارئ ووجدانه منه لو صاغته لغة المنطق و الفلسفة الصارمة الرصينة الباردة، فهلم معي:الضوء الأول-------------- لا شئ يقدرفاكهة و عنبو ثلاث جزراتثمَّ كأسٌ يحتضرو زفرةٌ لليلةٍ طارت فيها مفرقعات في ا......

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