خلية الازمة في النجف تناقش الإجراءات المستجدة بخصوص “كورونا”

2020/02/18 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف عقد اجتماعها الثالث لخلية الازمة الخاصة بفيروس الكورونا لمناقشة الاجراءت الوقائية والعلاجية التي اتخذتها الدائرة للتعامل مع جميع المستجدات المتعلقة بالمرض.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “اللجنة عقدت اجتماعها الثالث منذ تشكيلها بعد ظهور فايروس “كورونا” بحضور مدراء الاقسام والمستشفيات المعنية […]

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