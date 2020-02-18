بماذا طالب رئيس اقليم كوردستان طلبة الاقليم بذكرى تأسيس اتحادهم؟

2020/02/18 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة الى اتحاد طلبة كوردستان بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيسه، متمنيا فيها ان تكون هذه الذكرى حافزا قويا لتفعيل نضالهم التنظيمي من اجل تحقيق رغبات طلبة كوردستان.وقال بارزاني مخاطبا الاتحاد انه يثمن دورهم التنظيمي في خدمة مطالب شريحة الطلبة والوصول لاهدافهم بشكل حضاري متمدن، مبينا انهم يتحملون واجبا وطنيا مهما ومهنيا خصوصا في توعية الفرد الواعي والشخصية القوية والامكانيات المخلصة لشعبهم، مع المشاركة الفاعلة في تنمية ورفع مستوى الدراسة والتربية في كوردستان برؤية وآلية جديدة.واضاف بارزاني ان الطلبة شريحة مهمة وحساسة في المجتمع وامل مستقبل المجتمع ويتوجب اخذ طلباتهم واحتياجاتهم بنظر الاعتبار والاهتمام الدائم برفع مستوى الوعي الوطني والشعور بالمسؤولية في تحمل واجباتهم باخلاص وبراعة.وتابع ان منظمتكم المناضلة تمارس بهذا الاتجاه دورا مهما ومؤثرا ، لافتا الى انه ينتظر منهم العمل والسعي الاكثر والمستمر في هذا المجال مع تقوية ونشر اسس التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي من اجل مستقبل مضيء ومجيد للشعب والوطن.وعبر بارزاني عن ثقته بان الطلبة في مستوى ما ينتظر منهم وكله ثقة في اخلاصهم وقدراتهم وابداعهم، متمنيا لاتحادهم الاستمرار والنجاح الاكبر

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