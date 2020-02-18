مراسلنا: إيران تمدد فترة دخول العراقيين من دون تأشيرة إلى نيسان المقبل

2020/02/18 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجمهورية السلامية الايرانية، تمديد فترة دخول العراقيين الى اراضيها من دون تأشيرة دخول حتى نهاية نيسان المقبل.

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