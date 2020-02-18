الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤول القوة الضاربة لـ”داعش” في الانبار

2020/02/18 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء القبض على مسؤول القوة الضاربة لداعش في الانبار بعد عودته من الخارج.وذكر بيان للمديرية حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بكمين محكم وعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 من القاء القبض على […]

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