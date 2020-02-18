2020/02/18 | 00:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، إنه لا توجد أي نوايا لإنهاء التظاهرات، مشيرا إلى أنها حق دستوري للع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي: المظاهرات «حق دستوري» ولا توجد نوايا لإنهائها ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي: المظاهرات «حق دستوري» ولا توجد نوايا لإنهائها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).