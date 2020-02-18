الأسد: التحرير لا يعني نهاية الحرب

2020/02/18 | 00:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الاسد

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