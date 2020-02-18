طهران تمدد فترة دخول العراقيين الى أراضيها بدون تأشيرة حتى نهاية نيسان المقبل

2020/02/18 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجمهورية الاسلامية الايرانية، امس الاثنين، تمديد فترة دخول العراقيين الى اراضيها من دون تأشيرة دخول حتى نهاية نيسان المقبل.وذكرت وكالة الانباء العراقية “واع”، واطلعت عليه “العهد ينوز”، ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية قررت تمديد فترة دخول العراقيين الى اراضيها من دون تأشيرة دخول “الفيزا” الى يوم 27/4/2020.يشار الى ان “ايران قد قررت في […]

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