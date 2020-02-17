تكليف الوكيل الإداري والمالي لهيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بتسيير شؤون الهيئة

2020/02/18 | 00:26 - المصدر: قناة التغيير

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وجه مكتب رئيس الوزراء بتكليف الوكيل الإداري والمالي لهيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بتسيير شؤون هيئة الحج والعمرة.

وحصلت التغيير على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء تنص على انه لضمان سير مؤسسات الدولة والمرافق العامة ولمقتضيات المصلحة العامة، وانتهاء العمل بالوكالة، فقد تقرر تكليف المسعودي بتسيير شؤون هيئة الحج والعمرة، على ان يخول بالصلاحيات الإدارية والمالية كافة لحين ترشيح من يديرها بالأصالة بعد تصريف انتهاء مدة تصريف الأمور اليومية.

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