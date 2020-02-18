الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسب بتعرض لداعش في خانقين بديالى

2020/02/18 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل منتسب بتعرض لداعش في خانقين بديالى.وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

واضافت، "مما ادى الى استشهاد مقاتل كمعلومات أولية عن الحادث".

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القاء القبض على مسؤول القوة الضاربة لداعش في الانبار بعد عودته من الخارج.

وقالت المديرية في بيان، انه "بكمين محكم وعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديا قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش قرب جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش هاجم بالاسلحة الخفيفة نقطة مرابطة للجيش في اطراف المدخل الش

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الإثنين، عن أخطر سبع مناطق داخل حدود المحافظة، فيما أكد أن الدخول اليها يعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وقال مدير ناحية قزانية (95/كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، إن "أخطر سبع مناطق في

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