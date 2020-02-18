الدنمارك تقرر إعادة جنودها إلى قاعدة عسكرية بالعراق

2020/02/18 | 00:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) أعلنت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، الإثنين، أن بلادها ستعيد قوات نقلتها

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