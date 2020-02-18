كورونا يقتل مدير مشفى متخصص بمعالجة “الفيروس” في ووهان الصينية

2020/02/18 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “الشعب” اليومية أن رئيس أحد المستشفيات المؤقتة في ووهان الصينية، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا “COVID19”.ووفقا للصحيفة، فقد توفي مدير المستشفى، ليو تشى مينغ، في 17 فبراير، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، وهو أول مدير لمؤسسة طبية يموت بسبب هذا الفيروس.وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، […]

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