الاعلام الامني: استشهاد منتسب بتعرض ارهابي في ديالى

2020/02/18 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد منتسب بتعرض ارهابي في محافظة ديالى.

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