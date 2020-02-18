بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة ..الشابندر للركابي: ستؤكل انت وطموحات المنتفضين

2020/02/18 | 00:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه الكاتب والمحلل السياسي، غالب الشابندر، الاثنين، رسالة للناشط في تظاهرات الناصرية، علاء الركابي، محذرا اياه من "ذئاب متربصة" خلف باب الترشيح، مبينا ان تفكيره "شبه العاطفي" لا يؤهله للترشح، مؤكدا ان تغيير الواقع بحاجة لـ"سياسي محنك او قائد عسكري يحمل فكر مدني".وقال الشابندر في سلسلة تغريدات له على تويتر،: "لست طامح ولا حتى لوظيفة بسيطة في هذا العراق وهذا ليس جديد فلم أشارك بالعمل السياسي منذ 2003 واكتفيت بقلمي ولم اردع لساني في انتقاد اي سياسي وان كان صديقي لسنوات طويلة، ولكن..الأخ الدكتور علاء الركابي..تفكيرك شبه العاطفي لا يؤهلك ان ترشح نفسك، تمعن في واقع الحال لتدرك ان وصولك محال".واضاف، "لا تبرز لساحة ستؤكل بها وان أكلت سيؤكل معك طموح المنتفضين ويحل مكانه الإحباط، فان فتح باب الترشيح فلا تظن انك ستجد خلفه ساسة بل ذئاب متربصة تكتلات هزيلة وطغمة لا ترحم".وأوضح ان "تغيير الواقع بحاجة لسياسي محنك او قائد عسكري يحمل فكر مدني او يتحالف الاثنان معا ليتمكنوا من تحقيق شيء".

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