2020/02/18 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استشهاد منتسب بتعرض إرهابي في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان “مجموعة ارهابية تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، ما ادى الى استشهاد مقاتل”.واضاف، ان “القوات الامنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الارها”.انتهى..م.ر

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